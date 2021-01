Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur-Astheim: Nach tödlichem Zusammenstoß/Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Trebur (ots)

Nachdem ein 85 Jahre alter Mann am Dienstagabend (26.01.), gegen 21.00 Uhr, im Bereich Berliner Straße/Mainzer Straße in Astheim von einem Auto erfasst und hierbei getötet wurde (wir haben berichtet) und zwischenzeitlich der 24 Jahre alte Mann, der zur Tatzeit mutmaßlich am Steuer des Fahrzeuges saß, per Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde, wenden sich nun die Ermittler des für Tötungsdelikte zuständigen Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei noch einmal explizit an die Öffentlichkeit.

Die Beamten bitten Zeugen, die zur Tatzeit aber auch durchaus schon davor oder danach verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten oder sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

Unsere Bezugsmeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4822481 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4822736 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4823885

