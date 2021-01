Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelle schlägt Scheibe von Warenautomaten ein udn macht Beute

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Auf der Suche nach einer noch unbekannten Täterin bittet die Ermittlungsgruppe-City von der Darmstädter Polizei um Zeugenhinweise. Am späten Donnerstagabend (28.1.) gegen 22.30 Uhr hatte sich die Kriminelle in die überdachte, aber nicht verschlossene Passage angrenzend zum Ludwigsplatz begeben, dort die Scheibe eines Automatenausgabefensters eingeschlagen und mehrerer Artikel, darunter rund 15 Packungen Zigaretten, entwendet. Der verursachte Gesamtschaden dürfte nach ersten Schätzungen mindestens 1300 Euro betragen. Im Anschluss trat die Frau die Flucht in Richtung Kuppelkirche an. Eine sofort nach ihrer Alarmierung eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Flüchtende wurde als etwa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Sie war zum Zeitpunkt der Tat dunkel gekleidet, trug eine Maske und führte einen Rucksack mit sich. Wer Hinweise zu der beschriebenen Person werden an die Beamten, erreichbar unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell