Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Renitente Ladendiebinnen bringen Marktangestellten zu Fall

Bad König (ots)

Weil zwei 26 und 37 Jahre alte Frauen aus Breuberg in einem Einkaufsmarkt in der Frankfurter Straße nach derzeitigem Ermittlungsstand Lebensmittel für über 140 Euro in ihren Handtaschen verstauten und anschließend die Kasse ohne zu zahlen passierten, versuchte ein Angestellter des Marktes das Duo anschließend beim Verlassen des Geschäfts aufzuhalten. Eine der Frauen riss sich hierbei los und brachte so den Marktmitarbeiter zu Fall. Er zog sich bei dem Sturz Blessuren leichterer Art zu.

Die beiden Frauen, die zudem im Verdacht stehen, Mitte Januar schon einmal gemeinschaftlich in dem Einkaufsmarkt Fleischwaren für rund 80 Euro gestohlen zu haben, erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des räuberischen Diebstahls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell