Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Scheibe eingeschlagen und Geldbörse entwendet

Zeugen gesucht

Biblis (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (27.1.), 23 Uhr und Donnerstag (28.1.), 11 Uhr, geriet ein in der Annastraße geparkter blauer Astra Caravan in den Fokus von Kriminellen. Die noch unbekannten Täter schlugen die Beifahrerseite des Autos ein und schnappten sich die im Innenraum zurückgelassenen Geldbörse. Mit ihrer Beute machten sich die Diebe auf und davon. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06252/7060 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweisen entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell