Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannter onaniert vor Schule

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Am Mittwoch (27.1.) gegen 11 Uhr ist ein noch unbekannter Mann als Exhibitionist in der Kranichsteiner Straße aufgefallen. Der Unbekannte stand dort mit herunter gelassener Hose vor einer Schule und onanierte. Hierbei konnte er von zwei Zeuginnen beobachtet werden, die die Polizei informierten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Exhibitionisten verlief ohne Erfolg. Laut Beschreibung war der Unbekannte zur Tatzeit mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Er trug einen Einweg- OP- Mund-und Nasenschutz sowie eine schwarze Brille der Marke "Ray-Ban". Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) unter der Telefonnummer 06151/969 0 in Verbindung zu setzen.

