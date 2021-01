Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Gernsheim (ots)

Am 28.01.21, zwischen 01:00 Uhr und 06:00 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter LKW-Fahrer die Einsiedlerstr. in Richtung Stadtmitte. Beim Rechtsasabbiegen in die Bleichstraße beschädigte dieser einen am Fahrbahnrand parkenden, graufarbenen PKW. An diesem entstand ein Schaden von ca. 5000,-EUR. Der Fahrer des LKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich unter 06258-93430 mit der Polizeistation in Gernsheim in Verbindung zu setzen.

