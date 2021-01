Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Nach tödlichem Zusammenstoß/Haftbefehl gegen 24-jährigen

Trebur (ots)

Nachdem ein 85 Jahre alter Mann am Dienstagabend (26.01.), gegen 21.00 Uhr, im Bereich Berliner Straße/Mainzer Straße von einem Auto erfasst und hierbei getötet wurde (wir haben berichtet), wurde der 24 Jahre alte Mann, der zur Tatzeit mutmaßlich am Steuer des Fahrzeuges saß, am Mittwoch (27.01.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Es erging Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes. Der 24-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Weiteren Aufschluss zum genauen Tatablauf soll nun zudem eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion des Getöteten erbringen.

Auskünfte zum Sachverhalt erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Darmstadt.

Unsere Bezugsmeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4822481 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4822736

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell