POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Fürth (ots)

Am Montag den 25.01.2021 ereignete sich zwischen 15:55 Uhr und 16:00 Uhr in Fürth an der Heppenheimer Straße gegenüber der Sparkassen Filiale ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der beschädigte PKW VW Golf in Grau parkte in Fahrtrichtung in der eingezeichneten Parkfläche und wurde von einem bisher unbekannten Fahrzeug im linken Frontbereich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500,00 Euro. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 mit der Polizeistation Heppenheim in Verbindung zu setzen.

