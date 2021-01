Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots)

Am Mittwoch den 27.01.21 ereignete sich in der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr in Groß-Gerau, an der Einmündung Steinstraße/Schützenstraße, ein Verkehrsunfall. Hier verlor der Fahrer eines SUV die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen eine Hausfassade. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten nach zukommen. Die Polizei in Groß-Gerau bittet Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen sowie zum Unfallverursacher haben, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Groß-Gerau



Telefon: 06152/175-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell