POL-DA: Trebur: +++NACHTRAGSMELDUNG+++Nach Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang - Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln wegen Verdachts eines Tötungsdelikts

Trebur (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (26.01.), gegen 21.00 Uhr, in der Berliner Straße in Astheim, bei dem ein 85 Jahre alter Mann getötet wurde (wir haben berichtet), ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts gegen einen 24 Jahre alten Mann, der am Steuer des Unfallwagens gesessen haben soll und sich kurz nach dem Vorfall bei der Polizei stellte.

Der Mann machte auf die Beamten einen psychisch auffälligen Eindruck, so dass von den Ermittlungsbehörden aktuell geprüft wird, ob der 24-Jährige den Unfall möglicherweise vorsätzlich herbeigeführt hat. Er wurde von der Polizei festgenommen. Die Ermittlungen des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft zu den genauen Hintergründen sowie dem exakten Geschehensablauf dauern derweil an.

Weitere Auskünfte zum Sachverhalt erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Darmstadt.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4822481

