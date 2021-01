Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Autowerkstatt

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (26.-27.1.) haben Einbrecher die Büroräume einer Autowerkstatt in der Heidelberger Straße nahe Ecke Annastraße heimgesucht und Geld erbeutet. Über ein rückwärtiges Fenster hatten sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafft und sich nach Betreten der Büros auf die Suche nach Wertgegenständen begeben. Dabei verursachten sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Die erbeutete Geldsumme dürfte ersten Erkenntnissen zufolge 100 Euro betragen. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

