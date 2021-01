Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schwarzer Mitsubishi (DA-PB610) entwendet

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Auf einen schwarzen Mitsubishi, der am Dienstag (26.1.) in der Arheilger Straße parkt, hatten es noch unbekannte Diebe abgesehen. Als der Eigentümer gegen 11.35 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er das Verschwinden fest. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen DA- PB 610 angebracht. Die Ermittlungsgruppe-City ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegen.

