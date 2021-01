Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Betrunkener flüchtet nach Unfall/Polizei stoppt 28-Jährigen

Höchst (ots)

Auf der Bundesstraße 45 kollidierte am Dienstagabend (26.01.), gegen 18.15 Uhr, ein 28 Jahre alter Autofahrer aus dem Wetteraukreis seitlich mit einem entgegenkommenden 18-jährigen Wagenlenker. Der 28-Jährige verlor zuvor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenspur. Trotz massiver Beschädigungen am Auto, flüchtete der 28-Jährige zunächst in Richtung Bad König. An der Unfallstelle konnte von der Polizei anschließend unter anderem ein Kennzeichen des Flüchtigen aufgefunden werden.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, gelang es einer Funkstreife den 28 Jahre alten Mann in Erbach nach kurzer Verfolgungsfahrt zu stoppen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Zudem bestand der Verdacht, dass der 28-Jährige auch Drogen konsumiert haben könnte. Er wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Weiterhin stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Der 28-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten haben.

