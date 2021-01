Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Trebur (ots)

Ein Pkw erfasst am Dienstagabend gegen 21:00 Uhr einen Fußgänger. Der 85-jährige Fußgänger verstirbt noch an der Unfallstelle. Der Unfallverursacher stellt sich kurz darauf bei der Polizeistation in Groß-Gerau. Zur Suche der Unfallörtlichkeit war der Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit an.

Spiller, PHK´ in (Polizeiführer vom Dienst)

