Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Groß-Rohrheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in der Kornstraße gesucht

Groß-Rohrheim (ots)

Am Dienstag (26.01.),im Laufe des Vormittags, beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten Opel Astra, der in der Kornstraße, Höhe Hausnummer 36 geparkt war. Beim Vorbeifahren streifte der unbekannte Unfallverursacher mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des geparkten Opel Astra. Es entstand Sachschaden von ca. 100 Euro. An der Unfallstelle wurde die Spiegelabdeckung des unfallverursachenden Fahrzeugs gefunden. Diese gehört vermutlich zu einem Citroen oder Peugeot. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegegen.

