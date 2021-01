Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Polizei kontrolliert über 30 Fahrzeuge/Autofahrer unter Drogeneinfluss am Steuer

Michelstadt (ots)

In der Nacht zum Dienstag (26.01.), in der Zeit zwischen 22.00 und 1.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte den Straßenverkehr auf der Bundesstraße 45, in Höhe des Hammerwegs.

Insgesamt stoppten die Ordnungshüter hierbei 32 Fahrzeuge und kontrollierten 36 Personen. Bei acht Wagenlenkern verliefen fünf Alkohol- und drei Drogentests negativ.

Für einen 30 Jahre alten Autofahrer war an der Kontrolle dagegen die Fahrt beendet. Rasch bemerkten die Polizisten, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Zudem hatte der 30-Jährige mehrere Gramm Marihuana bei sich.

Der Autofahrer wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Weiterhin wird die Führerscheinstelle von der Polizei über den Vorfall unterrichtet.

