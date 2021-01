Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Fenster von Schule zerstört

500 Euro Schaden

Bensheim (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben noch unbekannte Vandalen das Fenster einer Schule in der Eifelstraße zerstört. Der Schaden wird derzeit auf mindestens 500 Euro geschätzt, die Tatzeit zwischen Samstagabend (23.1.), 20 Uhr und Montagmorgen (25.1.) eingegrenzt. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Bensheim ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen.

