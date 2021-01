Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannter Dieb nutzt kurze Parkdauer und entwendet Wertgegenstände aus Auto

Darmstadt (ots)

Wenige Minuten reichten einem noch unbekannten Dieb am Montagnachmittag (25.1.) aus, um sich eine Geldbörse sowie ein Tablet aus einem geparkten Auto zu schnappen. Das Fahrzeug, ein Sprinter vom Hersteller Mercedes, stand zum Tatzeitpunkt auf einem Tankstellengelände in der Kasinostraße. In der Zeit zwischen 14.20 und 14.35 Uhr war es für einen kurzen Moment unbeobachtet, als sich der Unbekannte dem Auto näherte und die zurückgelassenen Wertgegenstände aus dem Innenraum entwendete. Mit seiner Beute im Wert von mehreren Hundert Euro machte er sich auf und davon. Jetzt ermittelt Polizei in Darmstadt und hat ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise gegeben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690, bei der Ermittlunsggruppe-City, zu melden.

