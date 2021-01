Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Unbekannter belästigt Passanten

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Erzhausen (ots)

Nachdem ein unbekannter Mann bereits am vergangenen Sonntag (24. Januar), im Tatzeitraum zwischen 17.15 und 19 Uhr, am Bahnhof in der Ostendstraße im Beisein von Passanten in seiner Hose onaniert haben soll, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen und möglicherweise weiteren Betroffenen.

Der Mann soll sich im genannten Zeitraum am Bahnsteig aufgehalten haben und in diesem Zusammenhang mehrere Frauen, unter anderem eine 29-Jährige, angesprochen haben. Dabei soll er in seiner Hose onaniert haben.

Das Alter des Mannes wurde auf 55-65 Jahre geschätzt. Er soll circa 1,70 Meter groß gewesen sein und einen grauen Dreitagebart gehabt haben. Sein Erscheinungsbild wurde als osteuropäisch und ungepflegt beschrieben. Er soll eine orange-braun karierte Jacke, eine dunkle Wintermütze und eine dunkle Jogginghose getragen haben. Auffällig sollen seine weißen Schuhe mit roten Streifen gewesen sein. Da sich der Mann offenbar über einen längeren Zeitraum am Bahnhof aufgehalten hat, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass es zu weiteren gleichgelagerten Fällen gekommen ist.

Vor diesem Hintergrund bittet das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt um Kontaktaufnahme von Zeugen oder anderen Passanten, die den Sachverhalt mitbekommen haben. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

