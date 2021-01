Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Fenster eingeschlagen und gegen Tür getreten

Zeugen nach Einbruchversuch gesucht

Fürth (ots)

Auf ein unbewohntes Haus in der Denkmalstraße hatten es noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Sonntag (24.1.) und Montag (25.1.) abgesehen. Am Montagnachmittag waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei informiert worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatten die Kriminellen versucht, die Eingangstür des Anwesens einzutreten. Weil das Vorhaben scheiterte, wurde zudem ein rückwärtig gelegenes Fenster beschädigt. Der dabei verursachte Schaden wird derzeit auf rund 300 Euro beziffert. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Heppenheim ist mit dem Fall betraut. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten in Heppenheim erreichbar unter der Rufnummer 06252/7060 erbeten.

