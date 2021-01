Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Café von Drogenhilfe gesucht

Täter erbeuten Tresor mit Geld

Wer hat den Abtransport bemerkt?

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag (23.1.), 17 Uhr und Montagmorgen (25.1.) hatten es noch unbekannte Täter auf die Räume von dem Café einer Drogenhilfe in der Bismarckstraße abgesehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen überkletterten die Kriminellen die Mauer des Herrngartens und gelangten über ein Vordach zu den Fenstern im ersten Stockwerk. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Inneren und durchsuchten sämtliche Behältnisse in den Büros nach Wertgegenständen. Die ungebetenen Gäste wurden fündig und ließen einen Tresor mit Bargeld mitgehen. Der durch ihr Vorgehen verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 3000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe-City von der Darmstädter Polizei ist mit dem Fall betraut. Die Beamten haben ein Verfahren wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet und suchen Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Die Ordnungshüter fragen: Wer hat zur Tatzeit und in Tatortnähe Verdächtiges beobachten können? Wer hat möglicherwiese den Abtransport der Beute bemerkt? Unter der Rufnummer 06151/969-3900 sind die Ermittler zu erreichen und werden alle Hinweise entgegengenommen.

