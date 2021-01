Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Bar wiederholt geöffnet/Polizei erstattet Anzeigen und verschließt Lokal

Groß-Gerau (ots)

Nachdem der Polizei mitgeteilt wurde, dass in einer Bar in der Frankfurter Straße Gäste ein- und ausgehen, wurde die Örtlichkeit am Samstagnachmittag (23.01.), gegen 14.40 Uhr, von den Ordnungshütern überprüft. Hierbei konnten insgesamt fünf Personen in der Lokalität angetroffen werden. Neben einer 29 Jahre alten Angestellten, befanden sich vier Gäste im Alter zwischen 36 und 46 Jahren in den Räumlichkeiten.

Bereits am Freitag (22.01.) stellten die Ordnungshüter nach einem ähnlichen Hinweis in der gleichen Bar die Angestellte und einen 40 Jahre alten Gast fest, der sich hinter einem Spielautomaten vor den Beamten versteckte.

Aufgrund der wiederholten Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz, wurde die Bar von der Polizei verschlossen und die Schlüssel zunächst sichergestellt. Zudem wurden entsprechende Anzeigen wegen der festgestellten Verstöße gegen die Corona-Verordnungen erstattet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell