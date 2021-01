Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Plomben mit Marihuana im Hundekotbeutel

Mörfelden-Walldorf (ots)

Einen 18 Jahre alten Mann kontrollierten Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf am Sonntag (24.01.), gegen 17.20 Uhr, in der Pfarrer-Papon-Straße.

Als der 18-Jährige die Ordnungshüter erblickte, versteckte er einen Hundekotbeutel unter einem an der Örtlichkeit stehenden, abgedeckten Krankenfahrstuhl und versuchte zu Fuß zu flüchten. Er konnte jedoch rasch von den Polizisten ergriffen werden. In dem Kotbeutel fanden die Ordnungshüter anschließend neun einzeln verpackte Plomben Marihuana mit einem Gewicht von insgesamt rund 13 Gramm. Die Drogen wurden von der Polizei beschlagnahmt. In der Wohnung des 18-Jährigen wurde später zudem eine weitere Kleinstmenge Marihuana entdeckt.

Den 18-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell