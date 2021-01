Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Prügelei auf der Straße/Polizei findet mutmaßliche Hehlerware im Wert von über 7000 Euro

Weil sich zwei 31 und 37 Jahre alte Männer in der Walter-Flex-Straße prügelten, wurde in der Nacht zum Sonntag (24.01.), gegen 0.30 Uhr, die Polizei verständigt. Die Streithähne, die sich zuvor aus bislang unnbekannten Gründen in die Haare gerieten, konnten anschließend von den Beamten getrennt werden. Es wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Im in der Nähe des Tatorts geparkten Fahrzeug des 31-Jährigen, bemerkten die Ordnungshüter anschließend zahlreiche hochwertige elektronische Artikel, für die der Mann keinerlei Eigentumsnachweise oder Rechnungen vorzeigen konnte. Im Rahmen einer daraufhin erfolgten Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Polizisten weitere mutmaßliche Hehlerware im Gesamtwert von rund 7500 Euro. Insgesamt stellte die Polizei unter anderem über 60 kabellose Bluetooth-Kopfhörer sicher.

Die Ermittlungen zur Herkunft der sichergestellten Ware und ob die Elektronikartikel möglicherweise Straftaten zuzuordnen sind, dauern derweil an.

