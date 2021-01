Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Hochschulgebäude gesucht

750 Euro Schaden

Darmstadt (ots)

Am Samstagnachmittag (23.1.) sind in dem Hochschulgebäude in der Hochschulstraße die Spuren von ungebetenen Gästen entdeckt und die Polizei alarmiert worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand waren die Täter in den zurückliegenden Tagen auf noch nicht bekannte Weise in das Gebäude gelangt und hatten dort eine Glastür gewaltsam geöffnet, um in die Büroräume zu gelangen. Ob und in welchem Umfang die Kriminellen bei ihrer Suche nach Wertgegenständen fündig wurden, ist abschließend nicht bekannt. Der von den Tätern versuchte Schaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf mindestens 759 Euro. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt hat ein Verfahren eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

