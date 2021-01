Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Versuchter Autodiebstahl

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (22.1.), 17 Uhr und Samstag (23.1.) haben unbekannte Kriminelle offenbar versucht, einen in der Wenckstraße geparkten grünen Lada zu entwenden. Unbeschadet hatten die Eigentümer ihr Auto am Freitagnachmittag dort abgestellt. As sie am Samstag gegen 15 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrten, bemerkten sie die Schäden an der Kabellage. Glücklicherweise missglückte das Vorhaben. Der von den Tätern verursachte Schaden beläuft sich nach derzeitigen Kenntnisstand auf rund 1000 Euro. Möglicherweise konnten Zeugen das kriminelle Treiben beobachten? Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist die Erreichbarkeit der Beamten gegeben.

