Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Mountainbike bei Einbruch in Mehrfamilienhaus entwendet

Viernheim (ots)

Im Laufe des Wochenendes haben Kriminelle ein Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße heimgesucht. Gegen 16 Uhr am Sonntag (24.01.) bemerkten Zeugen die Spuren der bislang noch unbekannten Täter, die seit 12 Uhr am Freitag (22.01.) in einen Kellerraum in dem Anwesen eingedrungen waren. Bei ihrer Suche nach Beute entwendeten sie ein schwarz-blaues Mountainbike der Marke Fuji und flüchteten anschließend unerkannt. Die Ermittler der Polizei in Viernheim nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06204/8377-0 entgegen.

