Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Bürstadt - Verkehrsunfallflucht

Polizei sucht Zeugen

Bürstadt (ots)

Am Samstag, den 23.01.2021 kam es gegen 17.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Bürstadt. Ein 13jähriger Junge aus Bürstadt hatte mit seinem Fahrrad die Magnusstraße in Richtung Lampertheimer Straße befahren, als ihm im Begegnungsverkehr ein dunkler SUV entgegenkam. Im Bereich einer Engstelle prallte der Außenspiegel des Pkw gegen den Oberarm des Radfahrers, wodurch sich dieser eine Prellung zuzog. Der Fahrzeugführer/Die Fahrzeugführerin des SUV hupte noch und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim unter Rufnummer 06206-94400 zu melden.

Berichterstatter: PHK Gräsel, Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Florianstraße 2

68623 Lampertheim



Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell