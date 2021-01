Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Riskantes Überholmanöver, Verdacht einer Straßenverkehrsgefährdung

Trebur (ots)

Eine 37-jährige Zeugin aus Riedstadt befuhr mit ihrem PKW die Landesstraße 3012 zwischen Trebur und Geinsheim. Nach ihrer Schilderung kamen ihr am Samstagabend kurz vor 19:00 Uhr zwei Fahrzeuge entgegen. Das erste Fahrzeug wurde vom nachfolgenden Fahrzeug überholt, dies soll jedoch so knapp geschehen sein, dass die Zeugin eine Vollbremsung einleiten musste um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Weiter schildert die Zeugin, dass das überholende Fahrzeug so knapp eingeschert sein soll, dass der andere PKW geschnitten wurde und auch eine Vollbremsung einleiten musste. Die Polizei Groß-Gerau bittet darum, dass sich der gefährdete Kraftfahrer bei der Polizei unter der Rufnummer 06152 1750 meldet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeistation Groß-Gerau

Dienstgruppenleiter

Maul, PHK

Telefon: 06152-1750

E-Mail: pst-gg@ppsh.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell