Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Samstag, den 23.01.2021, gegen 10:30h kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Waldstraße/ Ecke Niddastraße in Mörfelden-Walldorf. Hierbei übersah ein LKW/auf der Waldstraße in Richtung Okrifteler Straße fahrend einen von rechts kommenden schwarzen Opel aus der Niddastraße. Kurz nach dem Zusammenstoß entfernte sich der LKW Fahrer in Richtung Okrifteler Straße. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Bei dem Opel entstand ein Schaden von ca. 2500,-EUR

Ein Zeuge hierbei konnte an der Unfallstelle Fahrzeugteile des LKW's auffinden und dem Beteiligten des Unfalls aushändigen.

Gesucht wird daher der Zeuge, der die Fahrzeugteile aufgefunden hat. bzw. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen abgeben können.

Hinweise nimmt die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer: 06105/4006-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Mörfelden-Walldorf

Okrifteler Straße 5

64546 Mörfelden-Walldorf



Telefon: 06105-4006-0

Telefax: 06105/ 4006-19

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell