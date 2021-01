Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Crumstadt: Bienenstöcke umgestoßen/Zwei Bienenvölker getötet

Riedstadt (ots)

Unbekannte stießen zwischen Mittwoch und Donnerstag (20./21.01.) in der Feldgemarkung "Leerbruch am Sandbachdamm" mutwillig sechs Bienenstöcke um. Hierdurch gelangte Regenwasser in den Stock und tötete so mindestens zwei der Bienenvölker.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung sowie Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz. Den Schaden schätzen die Ermittler auf rund 2500 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell