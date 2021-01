Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Michelstadt: Von Unfallstelle geflüchtet/ Polizei sucht Zeugen

Michelstadt (ots)

Am Dienstag (19.01.2021) in der Zeit von 12:00 Uhr und 17:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzer Suzuki SX4 S-Cross. Dieser war zum Tatzeitpunkt am "Großparkplatz" Altstadt in Michelstadt abgestellt. Mehrere tausend Euro wird die Reparatur des Fahrzeuges kosten, welches an der Beifahrerseite erheblich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise erbringen können, werden gebeten sich bei der Polzeistation in Erbach - 06062/953-0 - zu melden.

