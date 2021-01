Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Diebe entwenden schwarzen Audi Q5 (HP-AJ 777)

Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Bensheim (ots)

Diebe hatten es in der Nacht zum Freitag (22.01.) auf einen schwarzen Audi Q5 abgesehen. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen HP-AJ 777 war seit 23.30 Uhr in der Einfahrt vor dem Anwesen in der Knotender Straße abgestellt, gegen 7.45 Uhr am nächsten Morgen bemerkten die Besitzer dann dessen Diebstahl und verständigten die Polizei. Es ist davon auszugehen, dass die Kriminellen das Keyless Go System technisch überwanden, um das Fahrzeug im Wert von 65.000 Euro zu stehlen. Eine Fahndung nach den fliehenden Tätern verlief bislang noch ohne Erfolg. Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen aufgefallen sind oder die Hinweise zum Verbleib des Autos haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

