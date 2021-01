Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Leeheim: Vor Einkaufsmarkt mit Pflasterstein attackiert

Riedstadt (ots)

Weil er an der Kasse an eines Einkausmarktes in der Dornheimer Straße auffallend lange benötigte, forderte ein 52 Jahre alter Mann am Donnerstagabend (21.01.), gegen 18.40 Uhr, einen Gleichaltrigen auf, sich zu ein wenig zu beeilen. Der Angesprochene beleidigte den Mann und verließ anschließend mit seinem Einkauf den Markt.

Als der 52-Jährige den Markt wenig später ebenfalls verließ, griff ihn dort der zuvor Angesprochene unvermittelt mit einem Pflasterstein an. Infolge dessen erlitt der Angeriffene eine Platzwunde im Gesicht. Mit Hilfe eines Zeugen wurde der Angreifer überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Der 52-Jährige wurde von den Beamten vorläufig festgenommen und musste sich, weil der Verdacht auf Alkohleinwirkung bestand, einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

