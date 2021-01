Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Computer und Bargeld bei Einbruch in Büroräume erbeutet

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Freitag (21.-22.1.) haben Einbrecher die Büroräume einer öffentlichen Beratungseinrichtung in der Julius-Reiber-Straße heimgesucht. Am frühen Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei verständigt worden. Diese hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen reicht die Tatzeit bis zum Vortag gegen 16.30 Uhr zurück. Über ein rückwärtig gelegenes Fenster waren die Kriminellen gewaltsam in die Räume gelangt und hatten dort nach Wertvollem gesucht. Sie wurden fündig und entwendeten unter anderem Geld und einen Laptop. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 3400 Euro. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise zum Geschehen entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell