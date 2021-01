Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Zu zweit ohne Fahrerlaubnis im Brummi

Mörfelden (ots)

Am Mittwoch (20.01.) kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen den Lastzug einer hessischen Spedition auf der A 5.

Es stellte sich bei der anschließenden Überprüfung heraus, dass ein 55 Jahre alter Mann am Steuer saß und sein 29-jähriger Sohn auf dem Beifahrersitz. Beim Erreichen der Ruhezeiten tauschten Vater und Sohn die Sitzplätze. So weit so gut. Die Streife bemerkte anschließend allerdings, dass die beiden aus Osteuropa stammenden aber in Hessen wohnhaften Männer, die Führerscheine ihres Heimatlandes schon längst hätten umschreiben lassen müssen. Beide verfügten somit über keine gültige Fahrerlaubnis. Damit war die Fahrt des Duos beendet und man musste auf einem Autobahnparkplatz ausharren, bis ein neuer Fahrer erschien und den Lastwagen weiterfahren konnte.

Die ernüchternde Bilanz waren Strafanzeigen gegen den Vater, den Sohn sowie gegen die Spedition wegen Fahrens und Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

