Babenhausen (ots)

Weil Unbekannte am Donnerstagnachmittag (21.1.) bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straßburger Straße mehrere Hundert Euro Bargeld entwendeten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Kriminellen verschafften sich im Tatzeitraum zwischen 15.45 und 18.20 Uhr unter Gewaltanwendung Zutritt zum Haus und durchwühlten im Anschluss einige Räume. Auf der Suche nach Beute, stießen die ungebetenen Gäste auf mehrere Hundert Euro Bargeld, die sie mitgehen ließen. Daraufhin flüchteten sie unerkannt.

Das Kriminalkommissariat 21/22 ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

