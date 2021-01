Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Büroräume gesucht

Darmstadt (ots)

Nach einem Einbruch in ein Büro am Mittwochmorgen (20.01.) suchen die Ermittler der Polizei in Darmstadt nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 6 Uhr schlugen die Kriminellen nach bisherigen Erkenntnissen eine Scheibe zu den Räumlichkeiten im Donnersbergring ein, um in das Innere zu gelangen. Zuvor waren sie wohl auf eine dortige Mülltonne geklettert. Im Anwesen durchsuchten sie alle Räume und entwendeten einen Laptop sowie Bargeld aus einer Geldkassette. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter anschließend unerkannt. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen können sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Ermittlungsgruppe Darmstadt City melden.

