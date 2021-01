Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Portemonnaie und Black Box bei Personenkontrolle sichergestellt

Darmstadt (ots)

Zivilfahnder der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg haben am Mittwochnachmittag (20.01.) ein Portemonnaie und eine Black Box bei einer Personenkontrolle in der Darmstädter Innenstadt sichergestellt. Gegen 14.30 Uhr stoppten die Beamten zwei 50 und 47 Jahre alte, polizeibekannte Männer in der Adelungstraße. Bei der anschließenden Überprüfung stießen sie bei dem 50-Jährigen auf ein Portemonnaie, in dem sich die Dokumente einer anderen Person befand. Auf Nachfrage gab der Mann an, die Brieftasche am Luisenplatz gefunden zu haben. Die Beamten erstatteten Strafanzeige wegen des Verdachts der Unterschlagung. Die Ermittlungen zur Herkunft des Portemonnaies dauern an. Auch sein 47-jähriger Begleiter wurde überprüft. Hierbei stießen die Polizisten bei ihm auf eine Black Box, mit der unter anderem die Geschwindigkeit von E-Bikes und Pedelecs manipuliert werden kann. Da der Mann offensichtlich unter Drogeneinfluss stand, stellten die Fahnder die Black Box vorsorglich sicher.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell