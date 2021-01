Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei nimmt 17-Jährigen fest & stellt Fahrrad sicher

Darmstadt (ots)

Beamte des 1. Polizeireviers haben am frühen Donnerstagmorgen (21.01.) einen 17-Jährigen vorläufig festgenommen und ein gestohlenes Rad sichergestellt. Gegen 3.20 Uhr fiel der Streife zwei augenscheinlich junge heranwachsende Personen im Bereich der Frankfurter Straße auf. Das Duo fuhr zusammen auf einem Fahrrad und ergriff bei Erkennen der Polizei in Richtung Herrngarten die Flucht. Im dortigen Eingangsbereich ließen sie das Rad zurück und flüchteten zu Fuß in den Darmstädter Park. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnten Polizeikräfte den 17 Jahre alten Jugendlichen auf einem Gehweg in der Frankfurter Straße antreffen und festnehmen. Das Rad wurde sichergestellt, die Ermittlungen zur Herkunft dauern derzeit noch an. Die Polizisten erstatteten Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls.

