Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 38-Jähriger nach Diebstahl aus Auto Dank Hinweis von Zeugen festgenommen

Darmstadt (ots)

Beamte des 2.Polizeireviers haben einen 38 Jahre alten Mann am späten Mittwochabend (20.1.) in der Hoffmannstraße festgenommen. Der 38-Jährige steht derzeit im Verdacht, sich kurz zuvor auf der Suche nach Wertgegenständen an mehreren geparkten Autos zu schaffen gemacht zu haben. Zeugen hatten die Polizei kurz vor 23 Uhr alarmiert, als sie den Mann dabei beobachten konnten, wie er an mehreren Fahrzeugtüren rüttelte und aus einem Renault Clio eine Sonnenbrille entwendete. Die alarmierten Streifenbeamten nahmen den beschriebenen Verdächtigen noch in Tatortnähe fest. Bei seiner Durchsuchung stellten sie zudem die entwendete Sonnenbrille sicher. Weil der Mann bereits wenige Tage vorher zudem auf frischer Tat bei einem Ladendiebstahl erwischt wurde und er auch derzeit über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er mit zur Wache genommen. Dort musste er die Nacht in einer Zelle verbringen. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft, ob der Tatverdächtige noch heute einem Haftrichter vorgeführt wird.

