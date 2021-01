Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt, Dieburger Straße Fußgängerin von PKW erfasst

Zeugenaufruf

Darmstadt (ots)

Eine 45-jährige Frau aus Mühltal befuhr am Mittwoch, den 20.01.2021 gg. 15.15 Uhr mit ihrem Pkw die Dieburger Str. in Darmstadt stadtauswärts, als in Höhe des Alicen-Hopitals eine 15-jährige Fußgängerin aus Messel die Fahrbahn überqueren wollte. Dabei wurde die Fußgängerin von der Pkw-Front erfasst. Zwecks Versorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme musste die Dieburger Str. kurzzeitig voll gesperrt werden. Dabei kam es auch zu Beeinträchtigung des ÖPNV.

Die Fußgängerin wurde leicht verletzt, am PKW entstand Sachschaden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim 1. Polizeirevier zu melden.

