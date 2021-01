Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Blauer Mercedes Oldtimer (HP-ML 3 H) aus Garage gestohlen

Kripo nimmt Hinweise entgegen

Viernheim (ots)

Der Diebstahl eines Mercedes Oldtimers wurde am Dienstagmorgen (19.1.) festgestellt. Das blaue Auto, Typ 280 SE mit dem Kennzeichen" HP-ML 3 H" stand noch am letzten Freitag (15.1.) in einer Garage in der Rathausstraße, Nähe der Robert-Koch-Straße.

Die Fahndung nach dem Oldtimer wurde ausgelöst. Wer Hinweise zu der Tat oder zu dem derzeitigen Standort des Wagens geben kann, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell