Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Kiosk von Kriminellem aufgesucht

Wer kann Hinweise geben?

Erzhausen (ots)

Ein Kiosk in der Bahnstraße rückte in der Nacht zum Mittwoch (20.1.) in das Visier eines Kriminellen.

Um ins Innere des Kiosks zu gelangen, schlug der Mann gegen 0.25 Uhr mit einem bislang unbekannten Gegenstand auf die Scheibe ein. Weil er offenbar bei seinem kriminellen Vorhaben gestört wurde, flüchtete der Unbekannte fußläufig in Richtung Bahnhof. Dennoch hinterließ er einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Er soll circa 1,70 Meter groß gewesen sein und eine schlanke Statur gehabt haben. Der Flüchtige trug eine helle Hose und einen dunklen Kapuzenpullover. Auffällig hierbei soll die helle Kapuze gewesen sein.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-3810 zu melden.

Polizeipräsidium Südhessen

