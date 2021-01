Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Roßdorf-Gundenhausen: Dachrinne beschädigt, Fahrer geflüchtet

Gundernhausen (ots)

Am Dienstag, den 19.01.2021, gegen 15.00 Uhr wurde in Gundernhausen Bruchwiesenstraße 2 die Dachrinne eines Wohnhauses beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen weißen Lastkraftwagen gehandelt haben. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter 06154 / 63300 in Verbindung zu setzen. Berichterstatter: Maier, POK

