POL-DA: Mossautal /Ober-Mossau: Nach Diebstahl aus Kleintiergehege

Privatperson stellt 1000 Euro Belohnung in Aussicht

Mossautal (ots)

Der Diebstahl von mehreren Kaninchen und Zwerghühner aus einem Kleintiergehege eines Hofes in Ober-Mossau (wir hatten berichtet), hat die Öffentlichkeit nachhaltig bewegt. Eine Privatperson hat sich nun bei den Ermittlern (DEG) in Erbach gemeldet und eine Belohnung in Aussicht gestellt. Der Hinweis, der zur Ergreifung und Überführung des Täters führt, wird mit einer Belohnung in Höhe von 1000 Euro bedacht. Alle Hinweise hierzu werden von der Ermittlungsgruppe unter der Rufnummer 06062 / 953-0 entgegengenommen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4810241

