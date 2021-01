Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Betrüger machen keine Pause und bleiben erfinderisch

Wichtige Verhaltenstipps in der Übersicht

Bleiben Sie wachsam!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Südhessen (ots)

Immer wieder nutzen Betrüger aktuelle Geschehnisse für Ihre Zwecke. Der kriminelle Ideenreichtum dabei, Wege zu finden, um an das Hab und Gut der Bürgerinnen und Bürger zu gelangen, scheint uferlos. Auch die derzeitige Situation der Pandemie wird von den Betrügern verwendet und in immer wieder neu auftauchende Maschen eingebaut. Die Täter bedienen sich schamlos der Angst und der herrschenden Verunsicherung vor dem Coronavirus, um an ihr Ziel zu gelangen.

Ob als vermeintlicher Bankmitarbeiter, die wegen des Lockdowns um die Aktualisierung Ihrer Bankdaten bitten, das Erstellen von Fake- Shops um Ware zu verkaufen, die nie ankommt, das Versenden von Phishingmails, Amtspersonen, die keine sind und bei Ihnen zuhause Covid Test durchführen wollen oder angebliche Angehörige, die schwer erkrankt im Krankenhau liegen und um Geld bitten: Das Repertoire ist variabel, umfangreich und hier nicht abschließend aufgezählt.

Damit die Kriminellen bei Ihnen, egal mit welcher Masche, keine Chance haben, und weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Betrüger sich auch dem aktuellen Impfstoffthema bedienen werden, hat die Polizei für Sie wichtige Verhaltenstipps zusammengestellt, die in ihrer Gültigkeit andauern:

- Lassen Sie zu keinem Zeitpunkt Ihnen unbekannte Menschen in die Wohnung - Sie befinden sich in einem Gespräch / Situation, die Ihnen merkwürdig vorkommt? Rufen Sie Nachbarn oder Vertrauenspersonen um Hilfe - Verschaffen Sie sich Zeit zum Nachdenken / - Lassen Sie sich weder an der Haustür noch am Telefon unter Druck setzen! Im besten Fall hilft sofortiges Auflegen! - Ihnen wird ein Coronaimpfstoff zum Verkauf angeboten? Dann verständigen sie umgehend die Polizei! - Bleiben Sie wachsam

Weitere Informationen finden Sie zudem unter: www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell