Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am 18.01., gegen 21.00 Uhr, wurde in der Piemontstraße in Walldorf ein geparkter grauer Pkw Hyundai von einem unbekannten Fahrzeugführer am Heck beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, laut einer Zeugin könnte es sich um einen weißen Pkw BMW mit einer weiblichen Person als Fahrerin gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

