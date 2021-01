Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Sieben E-Bikes aus Fahrradkäfig gestohlen

Wer hat den Abtransport bemerkt?

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten es noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag (16.1.) und Montag (18.1.) auf mehrere E-Bikes in der Mina-Rees-Straße abgesehen. Die Räder unterschiedlichster Hersteller standen zum Zeitpunkt des Diebstahls in dem Fahrradkäfig einer Tiefgarage des Stadthauses West. Gewaltsam verschafften sich die Kriminellen Zugang zu dem Abstellplatz, brachen die Schlösser der hochwertigen Räder auf und machten sich mit ihrer Beute auf und davon. Für den Abtransport dürften die Täter ein Fahrzeug benutzt haben. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt und beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen fünfstelligen Bereich.

Die Ermittlungsgruppe-City ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe, insbesondere in dem Bereich der Telekom-Allee gemacht haben. Möglicherweise wurde der Abtransport der Fahrräder bemerkt? Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Rufnummer 06151/969-0 von den Beamten entgegengenommen.

