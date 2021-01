Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Fenster mit Stahlkugel beschädigt

Polizei stellt Zwille bei Tatverdächtigem sicher

Groß-Umstadt (ots)

Nach derzeitigem Kenntnisstand trieb eine junge Personengruppe am Samstagabend (16.1.) im Weißdornweg mit einer Zwille ihr Unwesen, wobei ein Fenster mit einer Stahlkugel beschädigt wurde.

Anwohner bemerkten gegen 20.35 Uhr ein schussähnliches Geräusch und stellten im Anschluss eine Beschädigung am Fenster fest, woraufhin sie die Polizei alarmierten. Mehrere Streifen begaben sich umgehend zum Einsatzort. Durch einen Zeugen konnten drei Männer, ein 22-, zwei 26-Jährige sowie eine 22-jährige Frau, in der Hauptstraße festgestellt und von den Ordnungshütern kontrolliert werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten eine Zwille, mehrere Stahlkugeln und ein Einhandmesser sicher, die der 22-Jährige mit sich führte. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern weiterhin an.

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen den 22 Jahre alten Tatverdächtigen ein. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell